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16:20 03.04.2024

Народну артистку України засуджено до 10 років в'язниці за колабораціонізм - прокуратура

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Суд визнав винною народну артистку України, якій інкримінували колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України), повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Її заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у сфері культури строком 12 років та з конфіскацією майна", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Прокурори довели, що жителька Херсона, яка понад 20 років працювала в місцевому театрі й отримала звання народної артистки України, після окупації міста пішла на співпрацю з ворогом. Спочатку її призначили директоркою двох музичних шкіл, а пізніше вона очолила ще й так званий "Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр" у Генічеську.

"Зі свого боку артистка займається пропагандистською діяльністю та бере активну участь у "культурних" заходах, які організовує ворог. Зокрема, вона виступала у супроводі "хору військ національної гвардії російської федерації" під час концерту, присвяченого "входженню до складу рф нових територій" Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", - зазначається в повідомленні.

Оскільки засуджена перебуває на не підконтрольній Україні території, строк відбуття основного покарання рахуватиметься з моменту її затримання.

Досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювало Управління СБУ в Рівненській області.

Теги: #прокуратура #артистка #колаборанти

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