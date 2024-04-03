Членство Фінляндії в НАТО було б неможливим без агресії Росії в Україні - Александр Стубб

Членство Фінляндії в НАТО було б неможливим без агресивного нападу з боку Російської Федерації на Україну, сказав у середу в Києві президент Фінляндії Александр Стубб.

"Майбутнє України - це один із пріоритетів нашої політики безпеки. Якщо говорити відверто, наше членство в НАТО було б неможливим без агресивного нападу з боку Російської Федерації на Україну. У лютому 2022 року фінський народ зрозумів, що далі так тривати не може. Потрібно приєднуватися до НАТО, потрібно згуртовуватися і чинити колективний опір цій небезпеці", - сказав він.

Президент Фінляндії зазначив, що його країна стала восьмою, яка підписала угоду про безпеку з Україною. "Ми самі ніколи не маємо забувати про те, як прокладалася дорога до ЄС у НАТО. Для України це означає перемога. А українська перемога - це поразка Росії і Путіна. І ми хочемо відіграти нашу роль у цьому", - сказав він.

Стубб повідомив, що цього тижня уряд Фінляндії ухвалив рішення про 23 пакет допомоги Україні в розмірі EUR188 млн. "Здебільшого, це військова допомога. Там є і ППО-системи, і також артилерійський боєкомплект великих калібрів", - сказав він.

Загалом, за його словами, обсяг щорічної допомоги Україні становить EUR900 млн.