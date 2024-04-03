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14:55 03.04.2024

Фінляндія не убачає причин для відправки своїх військ до України - президент

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Фінляндія не убачає причин для відправки своїх військ до України - президент

Фінляндія не убачає причин для відправки своїх військ до України, але продовжує надавати їй військову підтримку і підтримку на шляху до ЄС і НАТО, заявив фінський президент Олександр Стубб.

"Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська до України. Ми підтримуємо Україну всіма можливими способами. Наразі ми зробили це шляхом не лише підписання угоди про безпеку, не лише 23-ма пакетами підтримки", - заявив Стубб на пресконференції із Зеленським у Києві.

Як він зазначив, "дуже важливо, щоб Європа, США і Захід сфокусувалися на тому, що вони можуть реалістично зробити для України".

Зокрема, Стубб заявив, що він розглядав би в цьому контексті надання Україні озброєнь, боєприпасів, навчання українських військових і надання Україні членства в ЄС і НАТО.

Теги: #стубб #фінляндія

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