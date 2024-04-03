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13:02 03.04.2024

Столтенберг: НАТО розробляє новий формат надання Україні довгострокової та передбачуваної допомоги

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Столтенберг: НАТО розробляє новий формат надання Україні довгострокової та передбачуваної допомоги

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що альянс розробляє новий формат надання подальшої допомоги Україні, що дасть змогу забезпечити її передбачуваність і стабільність.

Про це він сказав у середу в Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, коментуючи на прохання журналістів раніше оприлюднену ЗМІ інформацію про те, що генсек запропонував план створити пакет допомоги на наступні п'ять років у розмірі $100 млрд, також надавши альянсу лідерство в групі "Рамштайн", яку наразі очолюють США.

"Ми маємо твердо стояти в нашій підтримці України. Я вітаю той факт, що союзники найбільше надають зброю, боєприпаси та обладнання. Але в України є термінові потреби. Будь-яке зволікання в наданні підтримки має наслідки на полі бою. Нам потрібно змістити динаміку нашої підтримки - ми маємо гарантувати надійну і передбачувану допомогу в секторі безпеки для України на довгий період, щоб ми менше покладалися на добровільні внески, а більше - на зобов'язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції і більше - на багаторічні обіцянки. Тому міністри обговорюватимуть, як НАТО може взяти більше відповідальності за координацію постачань військового обладнання та навчання для України, закріплюючи це в надійних рамках НАТО. Ми також обговорюватимемо багаторічні фінансові зобов'язання, щоб підтримувати нашу допомогу", - окреслив Столтенберг рамки роботи союзників над новим форматом допомоги Україні.

Генсек констатував, що союзники з НАТО забезпечують 99% усієї військової підтримки України, "тому збільшення масштабів діяльності в рамках НАТО зробить наші зусилля ефективнішими і дієвішими". "Москві необхідно зрозуміти, що вони не можуть досягти цілей на полі бою і не зможуть нас перечекати", - наголосив Столтенберг.

Водночас він ухилився надати деталі нового формату. "Я не вдаватимусь у подробиці пропозиції. Я можу сказати, що я вітаю те, що союзники згодні з тим, що нам необхідно продовжувати нашу підтримку України, нам потрібно зробити її надійнішою, і тому ми наразі обговорюємо способи інституціоналізації більшої підтримки в рамках НАТО, щоб зробити її більш передбачуваною, щоб зробити її надійнішою, тому що ми твердо переконані, що підтримка України має менше залежати від короткострокових добровільних пропозицій і більше залежати від довгострокових зобов'язань НАТО", - повторився Столтенберг.

За його словами, роблячи це, союзники нададуть Україні те, що їм потрібно, а це - "довгострокова передбачувана потужна підтримка". "Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася, чим швидше ми зможемо переконати Москву, що вони не переможуть на полі бою, вони не зможуть нас перечекати, тим швидше ми зможемо досягти мирної угоди, в якій Росія усвідомила б, що вони не можуть виграти війну, але їй доведеться сісти та провести перемовини за угодою, в якій Україна переважатиме як міцна незалежна нація. Тому сильніша роль НАТО в координації та наданні підтримки - це спосіб покласти край цій війні, в якій Україна переможе", - деталізував генсек НАТО.

Він також констатував, що в альянсі вже є хороша координація, оскільки 99% підтримки України йде від союзників із НАТО.

Водночас Столтенберг вітає коаліції можливостей у форматі "Рамштайн", інші багатонаціональні та двосторонні ініціативи. "Але необхідно створити для цього надійнішу інституційну основу, щоб забезпечити передбачуваність і прихильність на довгострокову перспективу", - додав він.

Генсек також ухилився від питання про передбачувані $100 млрд, так само як і від питання про можливий намір скасувати "Рамштайн". "По-перше, очевидно, що нам потрібно більше нових грошей для України, і нам потрібно це протягом багатьох років. І вся ідея наразі обговорюється в рамках зобов'язань щодо інституалізації рамок цієї підтримки, щоб забезпечити більшу передбачуваність і більшу впевненість у тому, що гроші надходитимуть щомісяця, щороку протягом тривалого часу. Ще раз, я не вдаватимуся в подробиці", - повторив Столтенберг.

Водночас він повідомив, що під час нинішнього засідання міністрів закордонних справ не буде остаточного рішення. "Я сподіваюся, що ми просунемося до консенсусу, і тоді у нас будуть домовленості до саміту", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що все, "що ми робимо, звісно, буде тісно скоординоване з усіма іншими ініціативами, частиною яких є союзники з НАТО - чи це група у форматі "Рамштайн".

Він навів приклад, що генерал, відповідальний за всю логістику підтримки, яка йде через Польщу, це "генерал, відповідальний за всю логістику ... - це генерал Каволі". Крістофер Каволі - генерал США, який наразі є верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR). "Генерал Каволі може координувати з генералом Каволі. Це та сама людина, ті самі люди, ті самі країни, ті самі гроші з тих самих країн. Звісно, союзники НАТО зможуть координувати свої дії, і наразі ми обговорюємо, як мати кращі інституції, кращі зобов'язання і кращу структуру для забезпечення ефективності, передбачуваності, політичного нагляду, і що у нас є витримка, необхідна для забезпечення того, щоб Україна перемогла", - пояснив Столтенберг.

Теги: #нато #україна #допомога

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