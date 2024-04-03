Рішення українських судів про відшкодування Росією завданих збитків можуть бути подані до Міжнародного реєстру збитків як докази - заступниця голови ОП

Рішення українських судів про відшкодування завданих Росією збитків можуть бути подані заявником до Міжнародного реєстру збитків від агресії РФ як доказова база, повідомила заступниця голови Офісу президента (ОП) Ірина Мудра.

"Такі рішення будуть ухвалені Реєстром, але Реєстр не гарантуватиме, що вони будуть впливати на остаточне рішення Компенсаційної комісії. Але все ж таки, якщо рішення є – це доказ, його треба завантажувати разом з заявою, іншими доказами. Це точно не буде зайвим", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Мудра, яка до призначення заступницею голови ОП минулого тижня курувала питання Міжнародного реєстру на посаді заступниці міністра юстиції, підтвердила свою думку, що пряме виконання рішень українських судів в іноземних юрисдикціях буде "вкрай складним, довготривалим, і не факт, що воно взагалі матиме результат".

Коментуючи поточний стан конфіскації російських активів у зарубіжних юрисдикціях, вона нагадала, що Україна закликала країни, на території яких перебувають заарештовані суверенні активи Росії, вжити контрзаходів проти Росії за порушення нею норм, принципів міжнародного права. Контрзаходи мають бути у вигляді тимчасового невиконання щодо РФ стійкого принципу недоторканності суверенних активів суверенної держави.

За словами заступниці голови ОП, знерухомлені активи РФ можна використати для наповнення Фонду Міжнародного компенсаційного механізму після його створення на підставі багатосторонньої міжнародної угоди, категорії шкоди вже визначено Радою реєстру збитків, вони включають шкоду, заподіяну фізичним, юридичним особам усіх форм власності та державі Україна.

"До моменту створення Міжнародного компенсаційного механізму кошти можна направляти до Фонду відновлення України або до спеціально створеного фонду, трасту Світового банку чи на ескроу рахунок, відкритий у європейському банку", - зазначила Мудра.

Вона додала, що кошти також можна використовувати на міжнародні проєкти з реконструкції та відновлення України, на виплати компенсацій постраждалим фізичним особам, на гуманітарні цілі або інші цілі за погодженням з урядом України.

"Усі кошти мають використовуватися до того моменту, поки не буде створений Міжнародний компенсаційний фонд. Після створення Міжнародного компенсаційного механізму, Фонду, – кошти виплат, які ще не виплачені через фонд Відновлення України, траст будуть враховані при присудженні чи виплаті компенсацій", - зазначила ексзаступниця міністра.