Невдовзі буде створено покроковий алгоритм подання заяви до Міжнародного реєстру збитків від агресії РФ - Мудра

Ексклюзивне інтерв'ю заступниці глави Офісу президента України Ірини Мудрої агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Дмитро Кошовий



-- Ваші поради щодо терміну подання заяв. Наскільки можлива компенсація залежить від черговості подання заяви, тобто "Першим подав – першим отримав". Якщо ж механізм визначення черговості компенсацій інший, то прохання нагадати про нього.

-- Радою Реєстру визначено понад 40 категорій різних видів збитків, заяви до яких які можуть бути прийняті Реєстром. 2 квітня прийом заяв починається з однієї категорії, визначеної Радою Реєстру, "Зруйноване або пошкоджене житло фізичних осіб". Вибір саме цієї категорії був обумовлений великою кількістю зруйнованого житла, й тому, що ця категорія збитків найцифровізованіша в Україні. Наприклад, підтвердження права власності можна отримати з Державного реєстру речових прав. Також завдяки роботі програми "єВідновлення" до доказів можна додавати акт комісійного обстеження пошкодженого майна. І по цій категорії докази доступні, тому саме її обрано першою.

Черговість подання заяв не впливає на черговість їх розгляду для винесення рішення щодо виплат, адже Комісія пізніше сама буде встановлювати черговість для розгляду заяв. Будуть затверджені правила роботи Комісії, правила розгляду цих заяв.



-- Яка категорія скарг із загалом біля 40 відкриється наступною? Чи існує якийсь план-графік їх запуску і якщо так, то яким він є?

-- В наступну чергу планується забезпечити технічну можливість подання заяв по найбільш чутливих категоріях: тілесні ушкодження, втрата близьких, сексуальне насилля, вимушене переселення. Також розглядається подання заяв про збитки завдані критичній інфраструктурі, адже від цього залежить життєдіяльність населення країни.

Після того, як заяву буде заповнено, докази долучено – заява передається до Міжнародного Реєстру збитків, там вона розглядається відповідно до правил розгляду заяв, перевіряється на відповідність встановленим критеріям та нормам. Після чого Рада Реєстру приймає рішення про внесення заяв до Реєстру. І така заява, по якій прийняте позитивне рішення, зберігається у Реєстрі. Наступний крок – її передача до Комісії з розгляду заяв на відшкодування, саме вона буде приймати рішення про присудження компенсацій.



-- На якому рівні може бути зроблена відмова від прийняття заяви до реєстру, як цю відмову оскаржити? Чи є ще якійсь додаткові механізми перевірки обґрунтованості скарг за межами "Дії"?

-- Основні критерії заяв визначені Статутом Реєстру. Критерії прийнятності для включення заяв до Реєстру з метою їх майбутнього розгляду та винесення рішення по них визначаються у правилах та положеннях Реєстру.

Після подання заяви Секретаріат Реєстру перевіряє всі документи, які додаються до неї: на доступність, читабельність, безпеку. Якщо будь-які документи (файли) неможливо відкрити або вони заражені комп’ютерними вірусами – заявника повідомлять про це, і він зможе виправити недоліки. Але якщо заява не відповідає одному з критеріїв або усім критеріям, які передбачені Статутом – повторна подача такої заяви не передбачена. Всі правила щодо подання заяв і доказів визначаються Радою Реєстру для кожної категорії збитків.

Хочу звернути увагу, що вся інформація про правила подачі, процедури подачі заяв знаходяться як на сайті Міністерства юстиції України, так і на сайті Реєстру. Зовсім скоро буде створений покроковий алгоритм подання заяви, інформацію буде опубліковано на сайтах Реєстру та Міністерства юстиції України.



-- Висування на перший план Доктрини контрзаходів у питанні конфіскації російських активів - як це вплине на майбутнє наповнення компенсаційного фонду? Наскільки можливо його наповнення також за рахунок доходів від арештованих російських активів?

-- Україна закликала країни, на території яких знаходяться заарештовані суверенні активи рф, вжити контрзаходи проти рф за порушення нею норм, принципів міжнародного права. Контрзаходи повинні бути у вигляді тимчасового невиконання, по відношенню до рф, сталого принципу недоторканості суверенних активів суверенної держави.

Знерухомлені акти рф можна використати для наповнення Фонду Міжнародного компенсаційного механізму після його створення на підставі багатосторонньої міжнародної угоди. Необхідність створення Міжнародного компенсаційного механізму передбачено Резолюцією Генасамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.

Категорії шкоди вже визначені Радою Реєстру збитків, вони включають шкоду нанесену фізичним, юридичним особам усіх форм власності та державі Україна. До моменту створення Міжнародного компенсаційного механізму кошти можна направляти до Фонду відновлення України або до спеціально створеного фонду, трасту Світового банку чи на ескроу рахунок, відкритий у європейському банку.

Також кошти можна використовувати на міжнародні проекти з реконструкції та відновлення України, на виплати компенсацій постраждалим фізичним особам, на гуманітарні цілі або на інші цілі за погодженням з урядом України. Всі кошти мають використовуватися до того моменту, поки не буде створений Міжнародний компенсаційний фонд.

Після створення Міжнародного компенсаційного механізму, Фонду, – кошти виплат, які ще не виплачені через фонд Відновлення України, траст будуть враховані при присудженні чи виплаті компенсацій.

Надприбутки та податки, які генеруються за рахунок заморожених коштів. В Бельгії, в Euroclear, знаходиться 191 мільярд євро заморожених суверенних активів рф. У 2023 році Euroclear заробив 4,4 мільярда євро доходів від російських активів, у 2022 році - біля 814 мільйонів євро, тобто разом за ці два роки прибуток більше 5 мільярдів.

За походженням надприбутки та податки не російські і не вважаються репараціями з точки зору міжнародного права, тому вони можуть використовуватися і на військові потреби. Більше того, і це цілком справедливо, щоб кошти, які з’явилися виключно через санкційні обмеження, накладені на росію через агресію, адже вони не були передбачені на момент укладення контрактів,– були використані у повному обсязі для України, яка стала об’єктом цієї агресії.

Тому Україна звертається до партнерів, до Euroclear, щоб ухвалити рішення про передачу цих коштів на фінансування термінових проектів з реконструкції та відновлення України, а також на військову підтримку вже зараз. На відміну від основної частини надприбутків – цю частину (непередбачені надприбутки) можна спрямувати на військову підтримку, тому що вони не є російськими за походженням, і не будуть вважатися репараціями. Також важливо, щоб на рівні ЄС було ухвалене рішення про можливість передачі Україні надприбутків від російських активів починаючи з 2024 року, і зробити це якнайшвидше. Мова йде про 4,5 мільярдів євро щорічно.



-- Останнім часом були новини про рішення українських судів щодо компенсації нанесених рф збитків. Наскільки я пам’ятаю, ваше ставлення до такого шляху компенсації було доволі скептичним. Наскільки змінилася ваша думка? Якою, за вашими прогнозами, є подальша доля таких судових вердиктів та можливості їх виконання в Україні та за кордоном?

-- Моя думка щодо можливості виконання рішень українських судів в іноземних юрисдикціях не змінилася, таке виконання є вкрай складним, довготривалим, і не факт, що воно взагалі матиме результат. Проте, рішення українських судів можуть бути поданими до Міжнародного Реєстру збитків у якості доказової бази. Такі рішення будуть прийняті Реєстром, але Реєстр не гарантуватиме, що вони будуть впливати на остаточне рішення Компенсаційної комісії. Але все ж таки, якщо рішення є – це доказ, його треба завантажувати разом з заявою, іншими доказами. Це точно не буде зайвим.



-- Поки готувалося це інтерв’ю, Указом президента вас було призначено заступником керівника Офісу президента. Тому хочу запитати, як далі Ви долучатиметесь до роботи над Компенсаційним механізмом, Реєстром? Які зони відповідальності у вас будуть на новій посаді?

-- Так, дійсно, президент призначив мене заступником керівника Офісу президента. Буду очолювати Директорат з питань правової політики. Для мене це велика честь, рада служити батьківщині й надалі. Проте, на новій посаді я продовжу працювати над Компенсаційним механізмом, його складовими. Попереду в нас підписання міждержавних договорів про запуск Компенсаційної комісії та Фонду. Отже моя боротьба за компенсації всім постраждалим від війни продовжиться.