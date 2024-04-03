Тілесні ушкодження, втрата близьких, переселення, шкода інфраструктурі стануть наступними для внесення до Міжнародного реєстру збитків від агресії РФ

Міжнародний реєстр збитків від агресії РФ, який 2 квітня почав приймати заяви за категорією "Зруйноване або пошкоджене житло фізичних осіб", як планується, в наступну чергу забезпечить технічну можливість подання заяв за найбільш чутливими категоріями: тілесні ушкодження, втрата близьких, сексуальне насильство, вимушене переселення, повідомила заступник глави Офісу президента (ОП) Ірина Мудра.

"Також розглядається подання заяв про збитки, завдані критичній інфраструктурі, адже від цього залежить життєдіяльність населення країни", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Мудра, яка до призначення заступником глави ОП минулого тижня курирувала це питання на посаді заступника міністра юстиції, нагадала, що Рада реєстру визначила понад 40 категорій різних видів збитків, заяви щодо яких може прийняти реєстр.

За її словами, вибір як першої категорії, визначеної Радою реєстру, "Зруйнованого або пошкодженого житла фізичних осіб" був обумовлений великою кількістю зруйнованого житла і тим, що ця категорія збитків є найбільш цифровізованою в Україні.

"Наприклад, підтвердження права власності можна отримати з Державного реєстру речових прав. Також завдяки роботі програми "єВідновлення" до доказів можна додавати акт комісійного обстеження пошкодженого майна. І за цією категорією докази доступні, тому саме її обрано першою", - пояснила заступник глави ОП.

Вона уточнила, що після заповнення заяви та включення доказів її передають до Міжнародного реєстру збитків, де розглядають відповідно до затверджених правил, перевіряють на відповідність установленим критеріям і нормам. Після чого Рада реєстру ухвалює рішення про внесення заяв до реєстру.

"І така заява, щодо якої прийнято позитивне рішення, зберігається в реєстрі. Наступний крок – її передача Комісії з розгляду заяв на відшкодування, саме вона ухвалюватиме рішення про присудження компенсацій", – зазначила Мудра.

Вона наголосила, що черговість подання заяв не впливає на черговість їх розгляду для винесення рішення про виплати, оскільки комісія пізніше сама встановлюватиме черговість для розгляду заяв, затвердивши правила своєї роботи та розгляд цих заяв. Основні критерії заяв визначені Статутом реєстру. Критерії прийнятності для включення заяв до Реєстру з метою їх майбутнього розгляду та винесення рішення щодо них визначені в правилах і положеннях.

За словами заступника глави ОП, після подання заяви Секретаріат реєстру перевіряє всі долучені до неї документи: на доступність, читабельність, безпеку. Якщо будь-які документи (файли) неможливо відкрити або вони заражені комп'ютерними вірусами – заявнику повідомлять про це, і він зможе виправити недоліки.

"Але якщо заява не відповідає одному з критеріїв або всім критеріям, які передбачені Статутом, повторне подання такої заяви не передбачено. Усі правила щодо подання заяв і доказів визначаються Радою Реєстру для кожної категорії збитків", - зазначила Мудра.

Вона звернула увагу, що вся інформація щодо правил подання, процедури подання заяв є і на сайті Міністерства юстиції України, і на сайті Реєстру. Незабаром буде створено покроковий алгоритм подання заяви, інформацію буде оприлюднено на сайтах Реєстру та Мін'юсту, додала ексзаступник міністра.

Мудра також повідомила, що в Офісі президента вона очолюватиме Директорат з питань правової політики, проте на новій посаді продовжить працювати над Компенсаційним механізмом і його складовими.

"Попереду у нас підписання міждержавних договорів про запуск Компенсаційної комісії та Фонду. Отже, моя боротьба за компенсації всім постраждалим від війни продовжиться", - підсумувала заступник глави ОП.