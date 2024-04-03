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10:45 03.04.2024

Якість повітря в Києві нормалізувалася – КМДА

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Якість повітря в Києві нормалізувалася – КМДА

Станом на 9:30 середи, 3 квітня, у Києві спостерігається низький рівень забрудненості повітря. Якість повітря нормалізувалась, усі попередні рекомендації щодо обмеження перебування на вулиці скасовуються, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Через майже дві доби забруднення повітря дрібнодисперсним пилом із Сахари можемо констатувати, що ситуація в місті нормалізувалася. Відповідно, попередні рекомендації щодо обмеження перебування на вулиці скасовуються. Слідкуйте за станом повітря в застосунку "Київ Цифровий" і бережіть себе", – зазначив директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Як повідомлялося, раніше разом із хвилею тепла на територію України було занесено дрібнодисперсний пил фракції PM10 із Середземномор'я. 

Теги: #київ #якість #повітря

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