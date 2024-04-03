Створення спецтрибуналу для РФ підтримали 44 країни

За підсумками конференції "Відновлення справедливості для України" прийнято декларацію про необхідність створення спецтрибуналу для Росії за злочини, вчинені проти України під час загарбницької війни.

Декларацію підтримали 44 країни, повідомляє пресслужба уряду Нідерландів. Серед тих, хто підтримав, - країни-члени ЄС, Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Велика Британія та США.

"Ми підтверджуємо рішуче засудження актів агресії з боку РФ проти України; ці акти, включно зі спробою незаконної анексії регіонів України, є кричущими порушеннями Статуту ООН, є порушенням міжнародного права, що спричиняє державну відповідальність РФ, загрожують міжнародному миру та безпеці, ставлять під сумнів повагу до міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах, і підривають демократичні цінності", - зазначено в тексті документа.

Міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, коментуючи підсумки конференції, наголосила на важливості притягнення РФ до відповідальності.

"Усі тут згодні: Росію необхідно притягнути до відповідальності. Росія має заплатити за ці жахливі порушення. І ми маємо підтримати Україну та МКС у досягненні цих цілей. Незважаючи на те, що їхня система правосуддя перебуває під тяжкістю цих злочинів, Україна, як і раніше, сповнена рішучості добиватися справедливості й відповідальності. І ми теж. Ми готові зробити всі необхідні кроки для притягнення винних до відповідальності. За потреби на міжнародному рівні", - наголосила вона.

"Безкарність процвітає в мовчанні. Сьогодні ми висловилися. Ми сказали єдиним, ясним і гучним голосом: ми не приймаємо безкарності. Не в Україні. І ніде більше. Ми і далі використовуватимемо цей голос стільки, скільки потрібно. Доки не буде миру й справедливості для України та її народу", - додала міністр.