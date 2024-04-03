Війська РФ за добу завдали близько 400 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

Окупанти за минулу добу завдали близько 400 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, у місцях обстрілів є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в середу вранці.

"389 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали протягом доби.

2 авіаційні удари військовослужбовці РФ здійснили по Малій Токмачці та Роботиному.

101 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Степногірськ.

18 РСЗВ-обстрілів припали на Малу Токмачку, Роботине, Левадне і Малинівку.

268 артударів нанесено по території Гуляйполя, Малинівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного і Вербового", - зазначається в повідомленні.

За даними Запорізької ОВА, надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.