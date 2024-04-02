МЗС України про доповідь УВКПЛ ООН: за три місяці різко збільшилася кількість повідомлень про страти українських військовополонених

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо ситуації з правами людини в Україні, підготовлену Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Документ свідчить про грубі порушення державою-агресором міжнародного права, прав людини та міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих нею територіях України.

Як повідомляє пресслужба МЗС, звіт охоплює період з 1 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року. За цей період, зокрема, зафіксовано посилення масованих ракетних і дронових атак по всій території України, що призвело до різкого збільшення кількості жертв серед цивільного населення та руйнування критичної інфраструктури в районах, віддалених від лінії фронту.

Місія також зафіксувала факти порушення державою-агресором міжнародного гуманітарного права у поводженні з українськими військовополоненими.

УВКПЛ укотре підтвердило раніше задокументовані практики поширеного та загальноприйнятого застосування тортур і жорстокого поводження, смерті в полоні, тримання під вартою без зв'язку із зовнішнім світом, насильницьких зникнень і жахливих умов утримання полонених.

"Упродовж звітного періоду УВКПЛ задокументувало різке збільшення кількості повідомлень про страти українських військовополонених, зокрема повідомлення про 32 такі розправи, що значно більше, ніж за будь-який попередній період.", - зазначається в заяві.

МЗС України наголошує, що жахливі російські злочини, задокументовані в доповіді УВКПЛ за три зимові місяці, потребують рішучої реакції міжнародної спільноти та зміцнення підтримки нашої держави.

"Звірства, яких зазнає російська диктатура, мають бути зупинені в Україні, а всі російські злочинці мають понести відповідальність за скоєне, інакше російський терор і агресія поширяться на інші держави", - наголосили в МЗС України.