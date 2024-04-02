У Дніпрі 18 постраждалих, 12 госпіталізовано, з них п’ятеро дітей – обладміністрація

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки російських окупантів по місту Дніпро у вівторок зросла до 18, з них 12 госпіталізовано, зокрема п'ятеро неповнолітніх, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Уже 18 постраждалих. Серед 12 госпіталізованих п'ятеро – діти. Навідав хлопчиків і дівчат у лікарні. Зараз їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Утім, кажуть, усе буде добре", - написав Лисак у телеграмі.

За даними МВС, у Дніпрі внаслідок ракетної атаки зруйновано будівлі дитячого садка, коледжу та підприємства. На території підприємства сталася пожежа площею 150 кв. м, яку рятувальники вже ліквідували.

У відомстві уточнили, що діти, які дістали поранень, – віком від 14 до 17 років. На місці працюють психологи ДСНС. До ліквідації наслідків залучено 55 рятувальників та 11 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у Дніпрі у вівторок пролунали вибухи. Лисак повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено один із навчальних закладів міста. Раніше він повідомляв про 13 постраждалих, п'ятеро з яких діти, та вісьмох госпіталізованих у стані середньої тяжкості.