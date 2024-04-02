Кабмін дозволив студентам-чоловікам від 18 до 22 років виїжджати на навчання до іноземних вишів у межах освітньої академічної мобільності

Кабінет Міністрів дозволив студентам-чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон на навчання до іноземних навчальних закладів на один семестр у рамках освітньої академічної мобільності.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства освіти і науки, уряд вніс зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України, згідно з якими студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за умови, якщо вони: віком від 18 до 22 років; не підлягають призову на військову службу під час мобілізації; навчаються за денною формою в закладах вищої освіти України державної чи комунальної форм власності та здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування), є учасниками освітньої академічної мобільності; їдуть на навчання в іноземні заклади освіти терміном на один семестр.

Зазначено, що для перетину кордону для навчання на програмах академічної мобільності студенти повинні мати: довідку від українського вишу щодо направлення учасника програми для навчання в іноземному закладі освіти; відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріччі) негативних оцінок і фактів перескладання заліків та іспитів; підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти; копію договору про академічну мобільність, засвідчену закладом освіти України; е-квиток студента, перевіреного засобами порталу "Дія"; військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.