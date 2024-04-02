У Міноборони будують нову архітектуру закупівель продуктів харчування, що відповідає практикам НАТО - Кліменков

Прозорість у закупівлях - це запорука фінансової ефективності використання бюджетних коштів і довіри суспільства до Міністерства оборони, стверджує заступник міністра оборони Дмитра Кліменкова.

Згідно з повідомленням пресслужби Міноборони, на онлайн-зустрічі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Міноборони, "Державного оператора тилу" (ДОТ) й начальників продовольчих служб обговорено необхідність напрацювання ефективних антикорупційних запобіжників під час закупівель харчування для ЗСУ та покращення взаємодії між учасниками цього процесу.

Кліменков наголосив, що з цією метою в міністерстві будують нову архітектуру закупівель, що відповідає практикам НАТО, аби вчасно забезпечувати Збройні сили України (ЗСУ) якісним харчуванням.

Представники ДОТ наголосили на важливості розбудови системи тилового забезпечення на засадах доброчесності та кроках у цьому напрямі.

"Наше завдання - не лише забезпечити потреби військових, а й задовольнити запит суспільства на прозорість, доброчесність, усунення корупційних ризиків. Побудова ефективної системи постачання харчування потребує включеності начальників продовольчих служб військових частин, їхньої відповідальної та чіткої роботи", - сказав директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець.

"Наразі українські експерти спільно з представниками НАТО напрацьовують рекомендації для вдосконалення системи оборонних закупівель у межах Стратегічного огляду системи оборонних закупівель Комплексного пакета допомоги НАТО для України. Водночас НАЗК розпочинає аналіз корупційних ризиків у цій сфері - до нього будуть залучені всі зацікавлені сторони та міжнародні експерти. Як результат, ми надамо рекомендації, які сприятимуть розбудові доброчесності в оборонних закупівлях і впровадженню вже розпочатої Міноборони реформи", - сказав заступник голови НАЗК Ярослав Любченко.

За результатами наради команда ДОТ опрацює пропозиції щодо побудови ефективної взаємодії для забезпечення безперервності постачання.