Українцям потрібна справедливість просто зараз, а не у віддаленому майбутньому - Кулеба

У своєму виступі на відкритті конференції Restoring Justice for Ukraine в Гаазі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українцям потрібна справедливість просто зараз, а не в далекому майбутньому.

"Шановні колеги, дозвольте мені бути відвертим. Українці вимагають справедливості зараз, а не у віддаленому майбутньому. Вони не хочуть чути, що правосуддя буде відновлено. Вони хочуть бачити війну не лише на полі бою, а й у залах суду, і в реальних містах. Як міністр закордонних справ я прекрасно розумію, що міжнародне правосуддя завжди потребує часу. Але як українець я можу лише закликати докласти всіх можливих зусиль, щоб служити правосуддю маленькими чи великими кроками, але такими, що приносять відчутні результати щотижня, щомісяця", - сказав міністр під час виступу.

Він наголосив, що агресія РФ не має залишитися непоміченою і закликав забезпечити всебічну відповідальність, навіть якщо агресія ще триває. Зокрема, це включає відповідальність за всі порушення прав людини, міжнародного та військового права росіянами.

Очільник МЗС зазначив, що світ почуватиметься в безпеці лише тоді, коли Росія відповість за скоєне.

Кулеба привітав "важливі кроки", які вже було зроблено в цьому напрямі, однак зазначив, що "попереду на нас чекає ще більше роботи".

Як написав міністр у соцмережі Х, у цьому контексті вже є відчутні результати за чотирма напрямами. Так, він зазначив, що наразі вже діє Міжнародний Реєстр збитків (RD4U), який дає змогу українцям вимагати відшкодування збитків.

Також Кулеба нагадав, що було створено Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), а Міжнародний кримінальний суд уже видав перші чотири ордери на арешт, "зокрема, російського диктатора Путіна, і ми очікуємо, що їх буде більше".

Крім того, перші рішення про використання заморожених російських активів уже ухвалено, і ця робота має принести більше результатів цього року, впевнений Кулеба.

"Необхідно виконати більше роботи. Однак перші кроки показують, що справедливість за російську агресію і подальші звірства неминуча", - заявив глава МЗС.