Питання трансформації простору на місці Арки дружби народів має розглядатися на основі широкого суспільного діалогу - УІНП

Український інститут національної пам'яті (УІНП) заявляє, що питання трансформації простору на місці розташування Арки дружби народів (перейменована на Арку Свободи українського народу) має розглядатися на основі широкого суспільного діалогу.

"Експертна комісія всебічно розглянула питання належності Арки до символіки російської імперської політики. Доля Арки з 2014 року неодноразово ставала предметом обговорення, а сама Арка – тлом для громадських висловлювань. У 2018-му з ініціативою переозначення обʼєкта виступив художник Володимир Кузнєцов, який намалював на Арці тріщину. Проте після повномасштабного вторгнення частина суспільства та експертів стверджували, що такої символічної дії більше недостатньо", - ідеться в повідомленні пресслужби УІНП.

В Інституті наголошують, що у зв'язку з цим комісія затвердила висновки щодо належності об'єкта до символіки російської імперської політики, а, отже, необхідність його демонтажу, що викликало значний резонанс.

"Коли та в який спосіб буде враховано висновок Експертної комісії, вирішуватиме міська влада та Міністерство культури й інформаційної політики. Загалом питання щодо трансформації простору на місці розташування цього монументального комплексу повинно розглядатися на основі широкого суспільного діалогу з участю громади та експертного середовища", - підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів та перейменувала її на Арку Свободи українського народу.

Наприкінці березня 2024 року в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП) із визначення приналежності об'єктів до символіки російської імперської політики заявили, що Арка дружби народів (перейменована на Арку Свободи українського народу) в Києві належить до символіки російської імперської політики тапідлягає повному демонтажу.