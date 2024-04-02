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10:17 02.04.2024

У ПП "Угринів-Долгобичув" відновилося блокування руху для вантажівок - Держприкордонслужба

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У ПП "Угринів-Долгобичув" відновилося блокування руху для вантажівок - Держприкордонслужба

У пункті пропуску (ПП) "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею відновилося блокування руху для вантажних транспортних засобів, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів-Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажівок. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

У Держприкордонслужбі просять водіїв і перевізників врахувати цю інформацію під час міжнародних перевезень.

 

Теги: #польща #кордон #держприкордонслужба

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