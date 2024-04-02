Події

10:04 02.04.2024

Росіяни обстріляли громади в Миколаївській області, у с. Солончаки пошкоджено ЛЕП - ОВА

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Російські окупанти за минулу добу обстріляли Очаківську громаду і двічі - Куцурубську громаду, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

"Учора, 1 квітня, о 09:15 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Увечері 1 квітня о 21:16 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає", - зазначено у повідомленні у фейсбуці.

Також уночі 2 квітня о 03:45 унаслідок ворожих обстрілів у с. Солончаки Куцурубської громади було пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету. Постраждалих немає.

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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