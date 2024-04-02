Міносвіти України та ЮНІСЕФ розробили проєкти проєктно-кошторисної документації повторного використання для побудови укриттів у дитсадках і школах

Міністерство освіти і науки України за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Buffet Foundation розробили проєкти проєктно-кошторисної документації повторного використання для побудови нових укриттів у дитячих садках і школах.

"Для створення безпечного навчального середовища для дітей ЮНІСЕФ розробив проєктно-технічну документацію та дизайн проєктів, які будуть використовуватися для побудови нових укриттів в дитячих садках і школах. Ми адаптували ці проєкти для закладів освіти з різною чисельністю учнів, врахувавши потреби дітей, їхній добробут та дотримання державних стандартів", - наводить слова заступника голови представництва ЮНІСЕФ в Україні з операційних питань Джона Маркса пресслужба міністерства.

Зазначається, що станом на сьогодні кожна громада витрачає орієнтовно 5 місяців на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва укриттів, а також 1-1,5 млн грн - на один навчальний заклад.

У свою чергу проєкти повторного використання дадуть змогу скоротити час до 1-1,5 місяця та заощадити кошти, а громади витрачатимуться лише на адаптацію проєктів під умови закладу освіти, зокрема на геологічні роботи.

Зі списком проєктів можна ознайомитись на платформі "Моя Фортеця" (fortetsia.gov.ua).