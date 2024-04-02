Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є постраждалі

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є постраждалі, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Антонівку, Садове, Львове та місто Херсон", - написав Прокудін у телеграмі вранці у вівторок.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також було зафіксовано влучання в господарську споруду та газопровід. Витік газу перекрито, пожежі та загроз немає.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - зазначив глава ОВА.