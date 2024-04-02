Усі девять "шахедів" ППО ліквідувала в Дніпропетровській області
Сили ППО ліквідували в Дніпрі та п'яти районах 9 ворожих "шахедів", є пошкодження, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Вночі сили ППО знищили над областю 9 шахедів - у Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах", - ідеться в його телеграм-каналі.
За словами Лисака, через падіння уламків в обласному центрі виникло два загоряння, які оперативно загасили. Пошкоджено двоповерхову будівлю і пожежну частину. Ніхто не постраждав.
Зранку російська армія кілька разів ударила по Нікопольщині - артилерією та дронами-камікадзе. Влучила по райцентру та Червоногригорівській громаді. Наслідки з'ясовуються.
Також Лисак зазначив, що, за уточненою інформацією, через вечірню атаку на Кривий Ріг вибито вікна в трьох дев'ятиповерхівках. Пошкоджено авто. Зачепило високовольтну лінію електропередачі.
Постраждалій жінці надали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.
Як повідомлялося, російські війська ввечері в понеділок здійснили ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області, постраждала жінка.