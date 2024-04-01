Україна розпочала сезон закачування газу в ПСГ

"Укртрансгаз", оператор підземних газових сховищ України, розпочав сезон закачування газу, повідомив голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

"Зима завершується тоді, коли починається сезон закачування газу в наші газосховища. Тому тепер офіційно вітаю всіх із весною", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, загалом за опалювальний сезон 2023/2024 рр. зі сховищ було відібрано 8,5 млрд куб. м природного газу, з них Україна використала 6,7 млрд куб. м.

Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів.

"Дякую співробітникам групи "Нафтогаз", які забезпечували стійкість і надійність нашої інфраструктури, а також стабільність надання послуг нашим клієнтам і споживачам", - додав Чернишов.

Як повідомлялося, у листопад 2023 року Україна увійшла із запасами в ПСГ 16 млрд куб. м, на середину березня 2024 року вони знизилися до 8,1 млрд куб. м, з яких 0,74 млрд куб. м належало нерезидентам, 2,2 млрд куб. м - резидентам, 4,6 млрд куб. м - групі "Нафтогаз".

У 2023 році обсяг газу іноземних трейдерів та енергетичних компаній, закачаного на зберігання в українських ПСГ, сягнув 2,5 млрд куб. м. Цього року "Нафтогаз" розраховує збільшити цей показник до 4 млрд куб. м.