Завершено досудове розслідування справи про незаконне отримання екснардепом 613 тис. грн компенсації за житло

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 1 квітня 2024 року ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо народного депутата України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній із районних рад, підозрюваного в незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла в столиці.

"На сьогодні за дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили стороні захисту матеріали для ознайомлення", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У межах слідства встановлено, що, незважаючи на наявність власного житла в столиці, народний депутат без законних на те підстав продовжив користуватися готельним номером ДП "Готельний комплекс "Київ". У результаті з вересня 2016 до березня 2019 року він незаконно отримав понад 613 тис. грн компенсацій з оренди житла.

12 лютого 2024 року колишньому нардепу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного.

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