СБУ затримала в Києві підприємця, який постачав окупантам будматеріали для "зубів дракона"

Служба безпеки України затримала в Києві власника кількох підприємств на окупованій території міста Бердянська Запорізької області, який постачав до РФ будматеріали для зведення укріпрайонів.

"Фігурантом виявився власник декількох підприємств у Бердянську. Після захоплення міста він почав співпрацювати з окупантами. За даними слідства, колаборант постачав російським компаніям пісок, щебінь і цемент для будівництва фортифікаційних споруд на південному фронті", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

За інформацією спецслужби, насамперед ішлося про масове виробництво протитанкових залізобетонних конструкцій, більш відомих як "зуби дракона".

Згодом, згідно з повідомленням, фігурант виїхав до Києва, звідки продовжив керувати незаконним бізнесом на тимчасово окупованій частині Запорізької області. "Для цього він залишив повний склад свого топменеджменту та налагодив з ними дистанційний режим комунікації. Саме за вказівкою колаборанта його підлеглі в Бердянську перереєстрували підконтрольні місцеві підприємства за російським законодавством. Згодом вони почали регулярно поповнювати бюджет країни-агресора за допомогою сплати податків", - уточнюють в СБУ.

Під час обшуку в помешканні затриманого в Києві виявлено документи та інші речові докази злочинної діяльності на користь РФ.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, утвореними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора). Наразі затриманий перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.