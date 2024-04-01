Французькі профспілки попереджають про можливі страйки під час літньої Олімпіади - ЗМІ

Працівники державного сектору у Франції можуть влаштувати страйки під час Літніх Олімпійських ігор у Парижі у разі, якщо за їхню роботу в цей період не виплатять премії, повідомило Financial Times (FT) із посиланням на профспілки.

"Представники державного сектору Франції, які працюють у лікарнях, громадському транспорті та музеях, погрожують страйком під час Літніх Олімпійських ігор", - пише видання.

За його даними, ініціювала ці плани генеральний секретар профспілкового об'єднання Всесвітня конфедерація праці (ВКП) Софі Біне.

"Проведення Олімпійських ігор є інвестицією. Передбачається, що це підвищить імідж Франції, тому необхідно виділити гроші для виплати компенсацій працівникам державного сектора", - наводить FT слова Біне.

ВКП уже надіслала уряду офіційні повідомлення про те, що три підрозділи - митники, муніципальна поліція і працівники сфери культури - можуть страйкувати, і попередила, що їхній приклад можуть наслідувати і представники інших сфер.

Зазначається, що невдоволення викликане тим, що багатьом працівникам державного сектору доведеться працювати в період відпусток. Так, деякі працівники просять за роботу під час Олімпійських ігор бонуси й оплату понаднормових.

"Якщо нам заплатять правильно, ми будемо там і допоможемо країні пишатися собою під час Ігор", - заявив, зі свого боку, Франсуа-Ксав'є Аруль, лідер профспілки Solidaires в Автономному агентстві паризького транспорту (RATP).

Інша профспілка створила вебсайт, на якому в реальному часі відображається кількість залізничників, які записалися до списку готових до страйку.

Видання повідомляє, що деякі експерти робітничих рухів применшують значення цих погроз, вважаючи їх спробою отримати бонуси та пільги.

Очікується, що близько 16 млн осіб прибудуть до Парижа на час Ігор, які відбудуться 26 липня - 11 серпня. FT зазначає, що організатори Ігор спеціально вибрали цей період літніх канікул, коли багато жителів виїжджають за межі міста, що знижує навантаження на громадський транспорт, а також звільняє простір для вболівальників.

Минулого тижня повідомлялося, що, згідно з результатами опитування для радіостанції "Ероп-1" і низки інших французьких ЗМІ, трохи більше половини опитаних французів вважають, що Франція не буде готова провести Літні Олімпійські ігри цього літа. Такої думки дотримуються 52% респондентів.

"Ероп-1" зазначає, що серед пов'язаних з Олімпіадою питань, які викликають особливу стурбованість, - ситуація у сфері безпеки, а також транспортна система французької столиці.