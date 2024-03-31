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14:18 31.03.2024

ЧФ для захисту своїх кораблів від українських безпілотників у Новоросійську довелося розташувати біля входу в порт 4 баржі - британська розвідка

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ЧФ для захисту своїх кораблів від українських безпілотників у Новоросійську довелося розташувати біля входу в порт 4 баржі - британська розвідка

Нове керівництво Чорноморського флоту, зважаючи на успіхи українських сил у застосуванні морських безпілотників, прагне підвищити шанси своїх кораблів на виживання. Воно вживає додаткових оборонних заходів, зокрема зі звуження проходів до портових споруд, зазначають у британській розвідці.

"У результаті аналізу останніх знімків було виявлено чотири баржі, що розташовані біля входу в Новоросійський морський порт Чорноморського флоту. Це зроблено для посилення захисту порту від атак українських безпілотних надводних кораблів", - йдеться у звіті, розміщеному в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як зазначають фахівці британської розвідки, у зв'язку зі збільшеним ризиком українських ударів по традиційному порту базування – Севастополю - Новоросійський порт тепер відіграє найважливішу роль в укритті найцінніших об'єктів Чорноморського флоту.

"Колишнього командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова замінили після успіхів України у використанні безпілотних надводних кораблів проти російських цілей як на морі, так і в порту. Його наступник, віцеадмірал Сергій Пінчук, імовірно, прагне підвищити шанси російських кораблів на виживання, вживаючи додаткових превентивних і оборонних заходів, включно зі звуженням проходів до портових споруд", - зазначено в повідомленні.

Теги: #чф_рф #захист #британська_розвідка

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