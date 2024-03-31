Енергопостачання у двох районах Одеси, а також в Одеському районі відновлено - Укренерго

Енергетикам до 13.00 неділі вдалося заживити Київський і Хаджибейський райони Одеси, а також Одеський район, які були знеструмлені через відключення підстанції НЕК "Укренерго" об 11.40 сьогодні, повідомив системний оператор.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі, станом на 13.00 обмежень електропостачання немає в Україні, але воно можливе в разі зростання споживання в Харківській, Одеській області, а також для промисловості в Кривому Розі.

Водночас Міністерство енергетики слідом за "Укренерго" повідомило, що Харківська область повертається до графіків стабілізаційних відключень через дефіцит пропускної потужності магістральних мереж.