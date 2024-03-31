За тиждень єдиний ветеранський гарячий телефон прийняв понад 400 звернень - ТЧХУ

На єдину ветеранську гарячу телефонну лінію, організовану Товариством Червоного Хреста України (ТЧХУ) і Міністерством у справах ветеранів, за перший тиждень роботи надійшло понад 400 звернень.

"Лінія розпочала свою роботу у тестовому режимі тиждень тому як спільний проєкт Українського Червоного Хреста та Мінветеранів. Її головним завданням є інформаційна підтримка ветеранів та їх родин... За перший тиждень роботи найбільше дзвінків надійшло з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Харківської та Рівненської областей", - повідомило ТЧХУ у Фейсбуці.

Серед найпоширеніших питань, що цікавлять ветеранів та членів їх сімей, є порядок надання пільг, медичні питання, юридичні консультації, психосоціальна підтримка й житлові питання.

Оператори єдиної ветеранської лінії пройшли спеціальну підготовку і надають якісні консультації та роз'яснення з нагальних питань.

Джерело: https://www.facebook.com/100064856371545/posts/pfbid0uT3y5Mr54nXiz9orUEyg5CywEsrThMUsa4NPp6zXqVHFAQDvGCKv9gMpgVPJccfBl/