Буданов про падіння Іл-76 у РФ у січні-2024: Поки що тіл ніхто не бачив

Жодної нової інформації про падіння Іл-76 у РФ у січні 2024 року немає, поки що тіл ніхто не бачив, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Поки що тіл ніхто не бачив. Це знову ж таки повертає нас до того самого питання: а хто ж там був, у якій кількості, чи був там узагалі і що там насправді сталося? Коли Росія каже: там усе очевидно - Україна збила, а потім нікого не допускає і не показує ні уламків, ні тіл, які мали б показати, щоб довести світові, що Україна винна. Але цього немає", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

За словами Буданова, все, що було відомо, таким і залишається.

"Немає ні тіл, немає ніяких міжнародних експертів, розслідувачів... Тобто очевидно - російська федерація приховує певні обставини", - сказав він.

Як повідомлялося, вдень 24 січня 2024 року в Бєлгородській області РФ упав військовий літак Іл-76. Російська сторона стверджує, що його збили українські сили, а на борту перебували українські військовополонені.

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими. Пізніше ГУР констатувало, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство повідомило, що не має даних, чи перебували на борту літака, що впав, українські полонені.