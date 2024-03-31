Усі члени уряду України вчасно подали декларації про доходи за 2023 рік

Прем'єр-міністр України, всі віцепрем'єри та міністри вчасно подали електронну декларацію про майно і доходи за 2023 рік.

Із 12 жовтня 2023 року відновлено декларування та функції Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з перевірки декларацій. У зв'язку з цим, декларації за 2023 рік необхідно подати у звичний для декларантів термін - до 31 березня 2024 року включно.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив 975 тис. грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко задекларувала 1,9 млн грн доходів за 2023 рік; віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук - 2,2 млн грн доходів; віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина - 978,7 тис. грн доходів; віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров - 986 тис. грн доходів; віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков - 22 млн грн доходів.

Міністр енергетики Герман Галущенко задекларував 4,3 млн грн доходів за 2023 рік; міністерка соціальної політики Оксана Жолнович - 1,2 млн грн доходів; міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін - 46,4 млн грн доходів; міністр внутрішніх справ Ігор Клименко - 1,8 млн грн доходів; міністр закордонних справ Дмитро Кулеба - 3,3 млн грн доходів; міністр освіти і науки Оксен Лісовий - 1,5 млн грн доходів.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко задекларував 1,1 млн грн доходів за 2023 рік; міністр юстиції Денис Малюська - 1,2 млн грн доходів; міністр фінансів Сергій Марченко - 1,2 млн грн доходів; міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський - 22,4 млн грн доходів; міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець - 1,2 млн грн доходів; міністр оборони Рустем Умєров - 14,7 млн грн доходів.

Міністр Кабміну Олег Немчінов задекларував 1 млн грн доходів за 2023 рік; в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв - 1 млн грн доходів; в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний - 1,1 млн грн доходів; в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун - 1,8 млн грн доходів.

Як повідомлялося, 10 жовтня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №9534) про повернення та відкриття електронних декларацій для осіб, уповноважених виконувати функції держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.

Усі урядовці вчасно подали електронні декларації про майно та доходи за 2021 і 2022 роки.