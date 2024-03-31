За добу на Харківщині один мирний житель загинув, троє постраждали в результаті ворожих обстрілів

У ніч на неділю ЗС РФ неодноразово обстрілювали Борову Ізюмського району Харківської області, є загиблий і потерпілий серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"1:20 смт Борова Ізюмського району. Унаслідок влучання в землю поблизу СТО пошкоджено 3 автомобілі, 2 торговельні павільйони та фасад будівлі. Загинув 19-річний чоловік. Ще одного 27-річного чоловіка з пораненнями госпіталізовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок інших нічних ворожих обстрілів у Боровій частково зруйновано приватний будинок, пошкоджено житлову 4-поверхову будівлю та 9 автомобілів. Без постраждалих.

Крім того, минулої доби внаслідок вечірнього авіаудару по Шевченківському району Харкова було пошкоджено 8 споруд і будинків, 1 автомобіль. Постраждав 35-річний чоловік і 77-річна жінка.

Ворожих обстрілів у суботу двічі зазнав Вовчанськ (пошкоджено 4 приватні будинки, 3 автомобілі, господарську споруду). У Куп'янську-Вузловому внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, паркан, у Колесниківці - пошкоджено приватний будинок, у Чернещині - також пошкоджено приватне домоволодіння, горів житловий будинок. Інформації про постраждалих не зафіксовано.