У Сумській області відновили електропостачання та скасували графіки аварійних відключень - Сумиобленерго

У Сумській області скасовано графіки аварійних відключень електроенергії, громадян закликали заощаджувати споживання в пікові години, інформувало АТ "Сумиобленерго" станом на 22.29 суботи.

"Графіки аварійних відключень на території Сумщини скасовано. Для того, щоб енергосистема України, яка щоденно потерпає від атак окупантів, працювала стабільно - просимо раціонально користуватися електроенергією в пікові години навантаження - з 7 до 10 та з 16 до 23 години", - йдеться у повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі підприємства.

Раніше, станом на 19.15 суботи, Сумська ОВА повідомляла, що за вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області запроваджено графіки аварійних відключень.