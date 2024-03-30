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23:10 30.03.2024

У Сумській області відновили електропостачання та скасували графіки аварійних відключень - Сумиобленерго

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У Сумській області відновили електропостачання та скасували графіки аварійних відключень - Сумиобленерго

У Сумській області скасовано графіки аварійних відключень електроенергії, громадян закликали заощаджувати споживання в пікові години, інформувало АТ "Сумиобленерго" станом на 22.29 суботи.

"Графіки аварійних відключень на території Сумщини скасовано. Для того, щоб енергосистема України, яка щоденно потерпає від атак окупантів, працювала стабільно - просимо раціонально користуватися електроенергією в пікові години навантаження - з 7 до 10 та з 16 до 23 години", - йдеться у повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі підприємства.

Раніше, станом на 19.15 суботи, Сумська ОВА повідомляла, що за вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області запроваджено графіки аварійних відключень.

Теги: #україна #електроенергія #сумська_область

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