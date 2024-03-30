Вантаж допомоги для Сектора Гази відправили морем із Кіпру

Судно з 400 тоннами продовольства для Сектора Гази в суботу вирушило в дорогу з Кіпру, повідомили європейські ЗМІ.

Вантажне судно вийшло з порту Ларнака, і попрямує до Гази спеціальним морським гуманітарним коридором, створеним за координації з ізраїльською владою.

Агентство The Associated Press уточнило, що загалом три вантажні кораблі везуть продовольчу допомогу на тлі зростаючої загрози голоду в Секторі Гази. Зокрема, до вантажу входять такі продукти, як рис, макарони, борошно, бобові, консервовані овочі та білки, яких буде достатньо для приготування понад 1 млн пайків. На борту знаходиться вантаж фініків, які традиційно палестинці їдять під час посту під час священного місяця Рамадан.

На початку березня вантажне судно вперше доставило 200 тонн продовольства, води і предметів першої необхідності.

Нинішнє відправлення - другий вантаж допомоги, що йде за даним маршрутом із Кіпру за час ізраїльської військової операції проти палестинських угруповань із Сектору Гази, яка розпочалася в жовтні 2023 року.