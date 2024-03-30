Шмигаль задекларував 975 тис. грн доходів за 2023 рік, а дружина - 7,8 млн грн доходів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив 974 тис. 845 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, за 2023 рік увесь дохід прем'єра становила заробітна плата - 974 845 грн, а його дружина та донька задекларували 7 866 994 грн доходів, з яких 32 600 грн - пенсія з інвалідності, 7 809 394 грн - дохід від підприємницької діяльності та 25 тис. грн - зарплата доньки.

Також він зазначив у декларації 74,8 тис. грн на банківських рахунках і $140 тис. готівкою, а дружина і дочка - 161,2 тис. грн на банківських рахунках, 42 тис. грн і $212 тис. готівкових коштів.

Шмигаль володіє земельною ділянкою (2 200 кв. м) у Львівській області. Його дружина володіє земельною ділянкою (151 кв. м), будинком (215,9 кв. м) і гаражем (17,7 кв. м) у Львові, 25% ще однієї земельної ділянки (458 кв. м) у Львові, нежитловою будівлею (323,2 кв. м) у Львові та земельною ділянкою (2 200 кв. м) у Львівській області.

Крім того, дружина прем'єра володіє автомобілем Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску.

Як повідомлялося, за 2018 рік Шмигаль задекларував 3,6 млн грн доходів, за 2019 рік - 3,4 млн грн доходів, за 2020 рік - 664 тис. грн доходів, за 2021 рік - 698 тис. грн доходів і за 2022 рік - 901 тис. грн доходів.