Події

19:00 30.03.2024

За три місяці 2024 року Міноборони України допустило до експлуатації в армії 80 видів озброєння

1 хв читати
За три місяці 2024 року Міноборони України допустило до експлуатації в армії 80 видів озброєння

Міністерство оборони України за перші три місяці 2024 року допустило до експлуатації в армії понад 80 зразків озброєння і військової техніки вітчизняного виробництва, повідомляє пресслужба міністерства.

"Найбільша група - боєприпаси. Різноманітні типи і калібри", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Друга група за кількістю зареєстрованих зразків - БПЛА.

"У цій лінійці, зокрема, є й абсолютно нові дрони різних типів: як FPV-камікадзе, так і ударні БПЛА багаторазового застосування, розраховані на різні відстані дії", - зазначили в міністерстві.

Третя група - наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ.

 

 

 

Теги: #міноборони #озброєння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:39 30.03.2024
США схвалили передачу Ізраїлю чергового пакету озброєнь на мільярди доларів

США схвалили передачу Ізраїлю чергового пакету озброєнь на мільярди доларів

21:27 29.03.2024
Умєров і Остін обговорили необхідність більшого постачання систем ППО для України

Умєров і Остін обговорили необхідність більшого постачання систем ППО для України

20:22 28.03.2024
Міноборони України ініціювало законодавче визначення поняття "кібервійна"

Міноборони України ініціювало законодавче визначення поняття "кібервійна"

19:15 27.03.2024
Умєров і Сирський поговорили по відеозв'язку з новим міністром оборони Литви, запросили його до Києва найближчим часом

Умєров і Сирський поговорили по відеозв'язку з новим міністром оборони Литви, запросили його до Києва найближчим часом

06:57 27.03.2024
У Міноборони створили департамент, який опікуватиметься закупівлями

У Міноборони створили департамент, який опікуватиметься закупівлями

16:32 25.03.2024
Понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет збито з початку повномасштабного вторгнення - Міноборони України

Понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет збито з початку повномасштабного вторгнення - Міноборони України

21:11 23.03.2024
Умєров і міністр оборони Данії обговорили ситуацію на фронті, перспективи оборонного співробітництва та F-16

Умєров і міністр оборони Данії обговорили ситуацію на фронті, перспективи оборонного співробітництва та F-16

20:56 20.03.2024
Нідерланди виділяють понад EUR150 млн на закупівлю боєприпасів для українських F-16

Нідерланди виділяють понад EUR150 млн на закупівлю боєприпасів для українських F-16

17:31 20.03.2024
У Дніпрі розпочав роботу третій в Україні й один з найбільших у країні центрів рекрутингу української армії

У Дніпрі розпочав роботу третій в Україні й один з найбільших у країні центрів рекрутингу української армії

21:11 19.03.2024
У Міноборони Франції спростували російську дезінформацію про нібито підготовку військових до відправки в Україну

У Міноборони Франції спростували російську дезінформацію про нібито підготовку військових до відправки в Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Білій Церкві в результаті вибуху у квартирі загинула людина, ще трьох вдалося врятувати

Зеленський звільнив Шефіра з посади свого першого помічника - указ

Зеленський звільнив Пушкарьову з посади свого уповноваженого з волонтерської діяльності - указ

Зеленський звільнив 4 радників, включно зі своїм уповноваженим із прав захисників України - укази

ППО знищила 9 із 12 ударних БПЛА

ОСТАННЄ

США провели успішне випробування системи ПРО морського базування

Вантаж допомоги для Сектора Гази відправили морем із Кіпру

Шмигаль задекларував 975 тис. грн доходів за 2023 рік, а дружина - 7,8 млн грн доходів

На автоматизовану систему оплати за проїзд у громадському транспорті Львова здійснено хакерську атаку

У Білій Церкві в результаті вибуху у квартирі загинула людина, ще трьох вдалося врятувати

Спікери Ради та Національних зборів Франції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору" в Одесі

Болгарія та Румунія з 31 березня приєднаються до Шенгенської зони

Окупанти обстріляли Красногорівку, двоє місцевих жителів загинули

Поліцейські в Нідерландах затримали чоловіка, який захопив заручників у кафе в Еді

Поліція домоглася звільнення частини заручників у місті Еде в Нідерландах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА