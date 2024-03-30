За три місяці 2024 року Міноборони України допустило до експлуатації в армії 80 видів озброєння

Міністерство оборони України за перші три місяці 2024 року допустило до експлуатації в армії понад 80 зразків озброєння і військової техніки вітчизняного виробництва, повідомляє пресслужба міністерства.

"Найбільша група - боєприпаси. Різноманітні типи і калібри", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Друга група за кількістю зареєстрованих зразків - БПЛА.

"У цій лінійці, зокрема, є й абсолютно нові дрони різних типів: як FPV-камікадзе, так і ударні БПЛА багаторазового застосування, розраховані на різні відстані дії", - зазначили в міністерстві.

Третя група - наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ.