Поліцейські в Нідерландах затримали чоловіка, який захопив заручників у кафе в Еді
Співробітники поліції нідерландського міста Еде повідомили, що затримали в суботу чоловіка, який протягом кількох годин утримував групу людей у заручниках.
"Останній заручник щойно був звільнений. Одну людину заарештували. Поки що ми не можемо надати додаткову інформацію", - повідомили поліцейські в соцмережах.
Раніше повідомлялося, що поліцейські домоглися звільнення трьох заручників, але попереджали, що озброєний чоловік ще утримує людей.
Інцидент стався в центрі міста. Місце події оточено, рух транспорту в цьому районі призупинили.
Водночас правоохоронці запевняють, що поки що виходять із того, що інцидент ніяк не пов'язаний із тероризмом.