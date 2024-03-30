Поліцейські в Нідерландах затримали чоловіка, який захопив заручників у кафе в Еді

Співробітники поліції нідерландського міста Еде повідомили, що затримали в суботу чоловіка, який протягом кількох годин утримував групу людей у заручниках.

"Останній заручник щойно був звільнений. Одну людину заарештували. Поки що ми не можемо надати додаткову інформацію", - повідомили поліцейські в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що поліцейські домоглися звільнення трьох заручників, але попереджали, що озброєний чоловік ще утримує людей.

Інцидент стався в центрі міста. Місце події оточено, рух транспорту в цьому районі призупинили.

Водночас правоохоронці запевняють, що поки що виходять із того, що інцидент ніяк не пов'язаний із тероризмом.