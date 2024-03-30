Події

12:43 30.03.2024

Поліція в Нідерландах евакуювала жителів 150 будинків у місті Еде через захоплення заручників у кафе

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Співробітники поліції Нідерландів провели евакуацію жителів приблизно 150 будинків у місті Еде через інцидент із захопленням заручників у кафе, повідомляє портал NL Times.

Інцидент стався в центрі міста. Місце події оточено, рух транспорту в цьому районі зупинили. Припускають, що невідомий утримує в заручниках кількох людей. Не виключено, що у нього можуть бути зброя і вибухівка.

Водночас правоохоронці запевняють, що поки що виходять із того, що інцидент ніяк не пов'язаний із тероризмом.

Теги: #заручники #нідерланди

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