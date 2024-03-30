Окупанти за добу завдали 442 удари по дев’яти містах і селах Запорізької області, є руйнування

Окупанти за добу завдали 442 удари по 9 містах і селах Запорізької області, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у зведенні в суботу вранці.

"442 удари по 9 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали протягом доби", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, 3 авіаційні удари військовослужбовці Росії здійснили по Малій Токмачці та Роботиному.

Також 91 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку, а 9 РСЗВ-обстрілів припали на Малу Токмачку і Роботине.

Крім того, 339 артударів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоданилівки, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Воздвижівки.

"Надійшли 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - додав голова ОВА.