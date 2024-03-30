Події

07:06 30.03.2024

Італія перехопила російські літаки над Балтійським морем

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Військово-повітряні сили (ВПС) Італії заявили, що 29 березня перехопили невідомі літаки над міжнародними водами в Балтійському морі, вони виявилися російськими, передає Reuters з посиланням на обізнані джерела.

"За останні 24 години в Мальборку двічі винищувачі Єврокоманди Повітряних сил 4-го крила ризикували над міжнародними водами Балтійського моря", - йдеться в заяві італійських ВПС.

Військові не надали жодних подробиць, повідомивши, що після перехоплення італійські літаки повернулися на польську базу в Мальборк.

Два джерела в оборонному відомстві повідомили агентству, що російські літаки були помічені радарами, але не відповідали на радіосигнали і прохання вийти на зв'язок.

 

 

 

Теги: #рф #море #італія #літаки

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