Італія перехопила російські літаки над Балтійським морем

Військово-повітряні сили (ВПС) Італії заявили, що 29 березня перехопили невідомі літаки над міжнародними водами в Балтійському морі, вони виявилися російськими, передає Reuters з посиланням на обізнані джерела.

"За останні 24 години в Мальборку двічі винищувачі Єврокоманди Повітряних сил 4-го крила ризикували над міжнародними водами Балтійського моря", - йдеться в заяві італійських ВПС.

Військові не надали жодних подробиць, повідомивши, що після перехоплення італійські літаки повернулися на польську базу в Мальборк.

Два джерела в оборонному відомстві повідомили агентству, що російські літаки були помічені радарами, але не відповідали на радіосигнали і прохання вийти на зв'язок.