Ізраїль розширює зону відчуження навколо Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю продовжує створювати "зону відчуження" на кордоні ізраїльських територій і Сектору Гази, її ширина становить приблизно кілометр, повідомляє в п'ятницю газета "Гаарец", ґрунтуючись на даних, отриманих із супутників.

"До реалізації проєкту залучено інженерні війська, які значно розширюють район, оголошений ізраїльською армією забороненим для палестинців ще до початку конфлікту", - пише газета.

Після завершення робіт ця зона охоплюватиме 16% від усієї території Сектора Гази.

Крім того, ізраїльтяни також розчищають місце біля табору аль-Бурейдж, там створюють простір, який розділить Сектор Гази на дві частини, завдяки чому вдасться встановити контроль над рухом на стратегічних магістралях сектора.

За повідомленнями міжарабських ЗМІ, протягом п'ятниці ізраїльтяни також продовжили завдавати ударів по Сектору Гази, жертвами яких стали щонайменше 35 осіб.

У місті Газа загинули десять осіб, зокрема цивільні особи та поліцейський, завданням якого було сприяння доставці гуманітарної допомоги: "Поліцейські зазнали нападу з боку Ізраїлю, коли вони допомагали доставляти продовольство жителям півночі Сектору Гази".

МЗС Ізраїлю зі свого боку заявило, що влада країни не перешкоджає розподілу гуманітарної допомоги в Секторі Гази, зазначивши, що "Ізраїль дотримується міжнародного права". Однак, незважаючи на це, більшість наземних пунктів пропуску в анклав продовжує залишатися закритими.

За даними міністерства охорони здоров'я в Секторі Гази станом на п'ятницю, від початку конфлікту його жертвами стали понад 32,5 тис. осіб, ще понад 75 тис. поранено.

Сирійські ЗМІ зі свого боку повідомили про активність ізраїльської авіації на сирійському напрямку. З посиланням на міністерство оборони країни вони повідомили, що авіаудари завдано по кількох населених пунктах у сільській місцевості провінції Алеппо на півночі Сирії. Ударів зазнали ракетні склади угруповання "Хезболла" в південному передмісті Алеппо, недалеко від міжнародного аеропорту Алеппо.