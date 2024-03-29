У Полтавській області без електрики 154 тис. побутових споживачів

Станом на вечір п'ятницю, 29 березня, у Полтавській області без електропостачання понад 150 тис. побутових споживачів, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"На сьогодні без електроенергії понад 154 тисячі побутових споживачів і майже 9,5 тисяч юридичних", - написав Пронін у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у Полтавській, Сумській та Донецькій областях було введено графіки аварійних відключень унаслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції.