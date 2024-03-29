Події

20:14 29.03.2024

У Полтавській області без електрики 154 тис. побутових споживачів

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У Полтавській області без електрики 154 тис. побутових споживачів

Станом на вечір п'ятницю, 29 березня, у Полтавській області без електропостачання понад 150 тис. побутових споживачів, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"На сьогодні без електроенергії понад 154 тисячі побутових споживачів і майже 9,5 тисяч юридичних", - написав Пронін у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у Полтавській, Сумській та Донецькій областях було введено графіки аварійних відключень унаслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції.

 

 

 

Теги: #електроенергія #полтавська_область #відключення

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