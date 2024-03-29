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18:05 29.03.2024

Ми успішно пройшли опалювальний сезон, "Пункти незламності" продовжать працювати - прем'єр

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Ми успішно пройшли опалювальний сезон, "Пункти незламності" продовжать працювати - прем'єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна успішно пройшла опалювальний сезон, але "Пункти незламності" продовжать працювати.

"Через прийнятні погодні умови низка громад і міст уже ухвалили рішення про завершення опалювального сезону. Незважаючи на великі виклики та загрози, ми пройшли його успішно", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, відключення опалення дасть змогу краще збалансувати енергосистему.

"Незважаючи на завершення опалювального сезону, "Пункти незламності" продовжать працювати. Їх працює по країні понад 10 тисяч", - додав він.

Для цього уряд схвалив постанову, яка унормує питання роботи "Пунктів незламності" та переведення їх роботи на постійну основу.

"Також унормуємо питання використання майна цих пунктів, зокрема генераторів, старлінків та іншого обладнання. І зараз, в умовах російського енергетичного терору, і після війни "Пункти незламності" мають продовжити роботу з підтримки людей", - підсумував він.

Теги: #опалювальний_сезон #пункти_незламності

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