Події

16:31 29.03.2024

В Одесі троє постраждалих від ракетного удару, з них двоє дітей, усі поранення легкі - обладміністрація

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Троє людей травмовані, зокрема двоє неповнолітніх, у п'ятницю внаслідок падіння уламків російських керованих авіаційних ракет, збитих у небі над Одеською областю, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Одесі троє постраждалих, їх госпіталізовано до медзакладів. Двоє з них - діти 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Усі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", - написав Кіпер у телеграмі у п'ятницю.

Як повідомлялося, російські окупанти випустили у п'ятницю по Одесі з акваторії Чорного моря дві авіаракети Х-59, обидві вони були збиті, при цьому в деяких районах міста було зафіксовано падіння уламків. Раніше Кіпер повідомляв про одну постраждалу дитину. 

Теги: #одеса #постраждалі #ракети

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