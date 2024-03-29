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15:41 29.03.2024

Дві ракети, запущені РФ по Одесі, збито, травмовано дитину - ОВА

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Дві ракети, запущені РФ по Одесі, збито, травмовано дитину - ОВА

Сили протиповітряної оборони збили обидві керовані авіаційні ракети, випущені РФ по Одесі з акваторії Чорного моря, унаслідок падіння уламків травмовано дитину, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Російські війська продовжують ракетний терор Одеської області. По Одесі з акваторії Чорного моря ворог спрямував дві керовані авіаційні ракети. Силами протиповітряної оборони обидві цілі були збиті", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, в деяких районах міста зафіксовано падіння уламків, травмовано дитину, її госпіталізовано.

"Будьте обережні, у разі виявлення небезпечних предметів не намагайтеся переміщувати їх самостійно. Викликайте оперативні служби, вам кваліфіковано допоможуть. Наслідки атаки уточнюються", - додав Кіпер. 

Згодом служба зі зв'язків із громадськістю Повітряного командування "Південь" повідомила, що дві керовані авіаракети, випущені російськими окупантами по території Одеської області з акваторії Чорного моря у п'ятницю, збито.

"Удень 29 березня 2024 року ворог атакував Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря. Силами та засобами зенітної ракетної Одеської бригади обидві цілі було збито", - повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Теги: #одеса #ракети #знищення

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