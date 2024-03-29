ВАКС заочно заарештував співорганізатора заволодіння 11 млн грн коштів "Укрзалізниці"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс рішення про заочний арешт співорганізатора заволодіння 11 млн грн коштів "Укрзалізниці", повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"29 березня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав співорганізатору організованої групи, яку викрили на заволодінні грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" у сумі 11,4 млн грн, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, після затримання зазначеного підозрюваного, який перебуває в міжнародному розшуку, та доставлення його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

За даними САП, у 2018 році один із керівників організованої групи з метою заволодіння коштами підприємства вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ "Укрзалізниця". За сприяння представників влади, серед яких були, зокрема, представники уряду та правоохоронних органів, підозрюваний домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця", що надалі забезпечило безперешкодну діяльність організованої групи.

Отже, посадові особи АТ "Укрзалізниця" забезпечили перемогу в тендері підконтрольного підприємства, створивши видимість її законності.

У результаті протягом 2018-2020 років компанія-переможець тендеру постачала "Укрзалізниці" пневмоінструмент за завищеною вартістю. Як наслідок, "Укрзалізниця" переплатила 11,4 млн грн, якими заволоділи учасники організованого угруповання та розпорядилися ними на власний розсуд.

У повідомленні САП не зазначено ім'я підозрюваного, ідеться про підприємця, який був одним із організаторів незаконної схеми.