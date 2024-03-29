Насильство російських військових над мирними жителями має системний характер - Офіс генпрокурора

Правоохоронні органи встановили 280 фактів сексуального насильства окупантів над мирними жителями України, з них 101 випадок стосується насильства над чоловіками, зазначають в Офісі генерального прокурора.

"Офіс генпрокурора зафіксував 280 фактів сексуального насильства з боку окупантів, із них 101 випадок стосується насильства над чоловіками. Такі цифри оприлюднено в документальному фільмі-розслідуванні "Слідство.Інфо", що розповідає про російські катівні в Херсоні", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в п'ятницю.

"Тема сексуального насильства табуйована суспільством, тому я щиро вдячна чоловікам, які розказали цю історію. Про скоєні злочини мають знати не лише в Україні, а й у світі", - наведено в повідомленні слова виконавчої директорки фільму Анни Бабінець.

Заступниця начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Ірина Діденко зазначила, що весь масив зібраних доказів доводить, що насильство проти цивільних утримуваних має системний характер.

"Нам вдалося встановити, хто організував роботу катівні в Херсоні. За цим стоїть ціла організація, система, а не емоції. Коли ми почали досліджувати катівні на окупованих територіях та в росії – з’ясувалось, що там є спеціальні кімнати для катування, графіки катування", - розповіла Діденко.

"Тому в Офісі генпрокурора триває робота з доведення причетності всієї вертикалі влади рф. І притягнення до відповідальності через міжнародні інстанції вищого керівництва рф", - додала вона.