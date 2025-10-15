Третя штурмова бригада засудила насильство проти цивільних на Тернопільщині і пообіцяла сприяти покаранню винних

Третя штурмова бригада засудила насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії, які відбулися в середу в Тернопільській області, повідомила пресслужба бригади.

"Офіційна заява Третьої штурмової бригади. Підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії", - сказано в заяві.

Як зазначається, третя штурмова - один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових та відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України.

Як повідомлялося, тернопільські поліцейські затримали групу військовослужбовців, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів, повідомила пресслужба поліції.

Джерело: https://t.me/ab3brigade/13700