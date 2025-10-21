Двоє колаборантів та російський офіцер підозрюються у катуванні й сексуальному насильстві жінки на Запоріжжі

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

Українські правоохоронці повідомили про підозру двом представникам окупаційної адміністрації та російському офіцеру у катуванні й сексуальному насильстві щодо місцевої жительки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру двом колаборантам так званої "служби безпеки Запорізької області" та офіцеру збройних сил рф у жорстокому поводженні з цивільною жінкою", - йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі у вівторок.

За даними слідства, у листопаді 2022 року вони затримали мешканку Веселівської громади, били, залякували та погрожували.

"Згодом російський командир утримував її у приватному будинку та протягом трьох діб ґвалтував", - зазначають у відомстві.

Двом колаборантам і військовому РФ повідомлено про підозру за ст. 438 КК України.

Розслідування триває.