Ексдиректору "Молодого театру" у Києві повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток - прокуратура

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Колишньому директору "Молодого театру" у Києві повідомлено про підозру у систематичному сексуальному насильстві стосовно студенток, повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі у вівторок.

"Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру колишньому керівнику театрально-видовищного закладу "Київський національний академічний Молодий театр" – завідувачу другою кафедрою акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі - неповнолітніх (ч. ч. 2, 3 ст. 152 та ч. ч. 1, 2 ст. 153 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

"У період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми", - зазначається в повідомленні.

При цьому в прокуратурі наголошують, що "вислови та дії підозрюваного спрямовувалися на повне підкорення студентів".

Згідно з висновками судово-психологічних експертиз, дії підозрюваного спричинили потерпілим тривалі психотравмувальні наслідки, порушення соціального функціонування та потребу в психологічній і психіатричній допомозі.

За інформацією Офісу генпрокурора, тим, хто намагався уникати та негативно реагувати на сексуальні домагання, підозрюваний "створював атмосферу залякування, а саме – не приділяв уваги під занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у практичних заняттях (виставах), що ставило від загрозу виключення студентів з навчальної установи та позбавляло перспектив влаштуватися на посаду актора "Молодого театру".

"Окрім показів потерпілих, у справі допитано десятки свідків, які підтвердили факти сексуалізованої поведінки підозрюваного, примусу студенток до надсилання інтимних фото та переписок на непристойні теми, а також випадки фізичних домагань у приміщенні театру", - наголошують у відомстві.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи колишнього керівника вишу вилучено мобільні пристрої та інші речові докази, що перевіряються у межах кримінального провадження.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора, розслідування проводять співробітники Департаменту кіберполіції та слідчі Національної поліції України.

Підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

В повідомленні уточнюється, що сторону обвинувачення у суді представлятиме заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко.