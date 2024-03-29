Події

10:01 29.03.2024

Унаслідок атаки РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях - Шмигаль

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Унаслідок атаки РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру в шести областях - Шмигаль

Унаслідок російської атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській і Чернівецькій областях, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цієї ночі росія продовжила варварські атаки проти української енергосистеми. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах було застосовано аварійні відключення", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру й захистити населення.

"Це головний предмет спілкування з нашими міжнародними партнерами", - підсумував він. 

Теги: #пошкодження #енергосистема #атаки_рф

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